Erik Bodendieck bleibt Präsident der Landesärztekammer

Dresden (dpa/sn) - Erik Bodendieck ist weitere vier Jahre Präsident der Sächsischen Landesärztekammer. Der 52-Jährige mit eigener Niederlassung in Wurzen (Landkreis Leipzig) wurde bei der Kammerversammlung am Freitag mit 86 Stimmen für eine zweite Amtszeit gewählt, wie die Kammer am Samstag mitteilte. Er dankte für das Vertrauen und versprach, auch künftig für die Ärzteschaft und dafür zu kämpfen, "dass der Arztberuf ein Freier Beruf bleibt". Als berufspolitische Schwerpunkte nannte er die Digitalisierung der Medizin, Weiter- und Fortbildung der Ärzte und die künftige Gesundheitsversorgung im Freistaat. Bodendieck ist seit 2015 im Amt.

Auch die Vizepräsidenten Petra Albrecht und Uwe Köhler (beide 62) wurden wiedergewählt. Albrecht ist Amtsärztin in Meißen, Köhler Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Leipziger Klinikum St. Georg. Zudem wurden sieben weitere Ärzte in den Vorstand gewählt. Die Kammerversammlung ist eine Art Ärzteparlament mit 101 von Medizinern landesweit bestimmten Mitgliedern.