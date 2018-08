Wildemann im Harz soll Mini-Schule behalten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wildemann (dpa/lni) - In Niedersachsen gibt es 13 Schulen mit weniger als 20 Schülerinnen und Schülern. Bei den meisten davon handelt es sich nach Angaben der Landesschulbehörde um Förderschulen, die zum überwiegenden Teil auslaufen. Zu den Ausnahmen gehören zwei Grundschulen, eine in Neuscharrel im Kreis Cloppenburg, die andere in Wildemann im Harz. Während die Zukunft der von sechs Kindern besuchten Schule in Neuscharrel in den politischen Gremien der zuständigen Gemeinde Friesoythe infrage gestellt wird, soll die Schule in Wildemann mit ihren derzeit 18 Jungen und Mädchen erhalten bleiben.

Obwohl zum neuen Schuljahr nur noch drei Kinder eingeschult wurden, gibt es nach Angaben der Stadt Clausthal-Zellerfeld, zu der Wildemann gehört, keinerlei Schließungs-Bestrebungen. Im Gegenteil: "Dort läuft alles hervorragend", sagte Bürgermeisterin Britta Schweigel (parteilos).