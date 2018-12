Wiesbadener Grundschule wegen Glasfasern geschlossen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Eine Grundschule in Wiesbaden muss an diesem Dienstag geschlossen bleiben. Wie das Staatliche Schulamt am Montag mitteilte, sind 257 Schüler betroffen. Am Wochenende seien in der Grundschule Nordenstadt neue Lampen eingebaut worden. Danach seien aus den Aussparungen in der Decke Glasfasern ausgetreten, die zu Haut- und Schleimhautreizungen geführt hätten. Am Mittwoch soll der Unterricht laut Schulamt wieder normal stattfinden. Bis dahin sollen die Fugen der Deckenleuchten abgedichtet werden. Zuvor hatte das "Wiesbadener Tagblatt" berichtet.