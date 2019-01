Schule beginnt für 760 000 hessische Schüler

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Zurück aus dem Winterurlaub: Für Hessens Schüler beginnt heute wieder die Schule. Nach drei Wochen Weihnachtsferien kehren 760 000 Kinder und Jugendliche an die Schulbänke zurück. Der Autoclub ADAC rät Autofahrern deswegen, auf dem Weg zur Arbeit genug Zeit einzuplanen: "Auf den Straßen wird es wieder richtig voll werden", sagte ein ADAC-Sprecher am Freitag.

Nach den Schneefällen der vergangenen Tage in Süddeutschland und Österreich könnten einige Schüler den Schulstart verpassen, weil sie in Wintersport-Gebieten festsitzen. Ärger für ihr Fehlen erwartet die Schüler deswegen aber nicht, wie das hessische Kultusministerium mitteilte: "In diesem Fall handelt es sich um höhere Gewalt, die als Begründung natürlich zulässig ist." Vergleichbar sei auch ein Fehlen, wenn durch Glatteis Schulbusse nicht fahren könnten.