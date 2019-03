Lorz: Digitalpakt bringt Digitalisierung der Schulen voran

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Digitalpakt von Bund und Ländern wird nach Ansicht von Hessens Kultusminister Alexander Lorz der Digitalisierung der Schulen zusätzlichen Schwung verleihen. Sie gelinge dann am besten, wenn pädagogische Konzepte, gut ausgebildete Lehrkräfte und die Ausstattung ineinandergriffen, sagte der CDU-Politiker am Freitag in Berlin in seiner Rolle als Präsident der Kultusministerkonferenz. Zuvor hatte der Bundesrat einer nötigen Grundgesetzänderung zugestimmt. Damit kann der Bund den Ländern jetzt die geplanten fünf Milliarden Euro für digitale Geräte und Lernprogramme zahlen, obwohl er für Schulen nicht zuständig ist.

Für Hessen gibt es laut Kultusministerium insgesamt 372 Millionen Euro. Das sind rund 74 Millionen Euro im Jahr, was jährlich rund 93 Euro je Schüler entspricht. Spätestens Anfang Mai soll nach Angaben eines Ministeriumssprechers das hessische Konzept zur Umsetzung der Digitalisierung vorgestellt werden.

Die Mittel sind grundsätzlich für die Netzinfrastruktur an den Schulen vorgesehen, wie das Ministerium mitteilte. In den Gebäuden soll erstmals WLAN installiert werden, zudem soll in die Präsentationstechnik in den Klassenräumen und in die Fortbildung der Beamten investiert werden. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) forderte, Stellen für Systemadministratoren zu schaffen, um die Lehrkräfte zu entlasten.