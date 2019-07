Kultusminister berichtet über Schul-Ganztagsausbau 2019/20

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Kultusminister Alexander Lorz (CDU) stellt heute in Wiesbaden seine Pläne für den Ausbau der ganztägigen Betreuungsangebote an den Schulen in Hessen vor. Zum Schuljahr 2018/19 boten 1150 Schulen Ganztagsangebote an. Damit arbeiteten nach Angaben des Kultusministeriums rund 70 Prozent der allgemeinbildenden im Land ganztägig. 208 Grundschulen in Hessen beteiligten sich dabei am "Pakt für den Nachmittag" mit einem Bildungs- und Betreuungsangebot.

Den "Pakt für den Nachmittag" gibt es in Hessen seit dem Schuljahr 2015/2016. Das Angebot soll eine verlässliche Betreuung der Kinder von 7.30 Uhr bis 17.00 Uhr ermöglichen. Das Land stellt dabei rechnerisch von 7.30 Uhr bis 14.30 Uhr die Lehrer zur Verfügung. Danach übernehmen die Kommunen als Schulträger die restlichen Stunden. Eltern bezahlen für die zusätzliche Versorgung.