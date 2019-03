Für 25 500 Abiturienten beginnt die heiße Prüfungsphase

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Für rund 25 500 Oberstufenschüler in Hessen wird es vom kommenden Donnerstag (7. März) an ernst. Dann beginnen an 269 Schulen im Land die Abiturprüfungen. Wie das Kultusministerium in Wiesbaden mitteilte, starten die Vorbereitungen für diese wichtigen Klausuren bereits rund zwei Jahre vorher. Knapp 50 Fachkommissionen sind daran beteiligt, die Prüfungsaufgaben festzulegen.

In Hessen gelten seit zwölf Jahren landesweit einheitliche Kriterien für die Abiturprüfung. Die schriftlichen Aufgaben werden zentral vorgegeben, die mündlichen Prüfungen von den Lehrern vor Ort entwickelt.

Die meistgewählten Fächer in den Abi-Klausuren sind dieses Jahr Mathematik mit rund 18 000 Schülerinnen und Schülern, gefolgt von Englisch mit 11 000, Deutsch mit 9000 und Biologie mit 7400 Prüflingen. Die schriftlichen Arbeiten laufen bis 21. März, Nachprüfungen sind vom 1. bis 12. April vorgesehen.