Städtetag wünscht sich flexiblere Ganztagsschulen

Stuttgart (dpa/lsw) - Viele Eltern im Südwesten melden ihre Kinder lieber nicht an Ganztagsschulen an - der Städtetag wirbt deshalb für Lockerungen im Ganztagskonzept. "Wir müssen uns fünf Jahre nach dem offiziellen Start der Ganztagsschule von der Vorstellung verabschieden, dass immer alle Schüler gemeinsam von 8 bis 16 Uhr die Schulbank drücken", sagte Bildungsdezernent Norbert Brugger der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag in Stuttgart.

Den Fokus auf die Weiterentwicklung der Qualität zu legen, sei zwar in Ordnung, führe aber nicht zu mehr Nachfrage, sagte Brugger anlässlich einer Veranstaltung am kommenden Montag, bei der Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) den Städtevertretern den neuen Qualitätsrahmen für Ganztagsschulen präsentieren will. Eltern seien flexiblere Betreuungsmöglichkeiten mehr wert als eine - nicht einmal mit mehr Lehrkräften untermauerte - Qualitätssicherung. Die damalige grün-rote Landesregierung hatte 2014 der nur als Modellversuch existierenden Ganztagsschule den Status einer Regelschule verliehen. Kennzeichnend für den Unterricht an dieser Schulart ist der über den Tag verteilte Wechsel zwischen Phasen der An- und der Entspannung.

Die Akzeptanz der Ganztagsschulen lässt sich nach Überzeugung Bruggers nur erhöhen, wenn die Abholzeiten stärker den Bedürfnissen der Eltern und ihrer Kindern angepasst würden. "Bei geschickter Planung könnten die nicht abgeholten Kinder je nach Leistungsniveau gefördert werden, ohne dass die anderen Unterrichtsstoff verlieren."

Die Situation in Freiburg, dessen Einwohner Schulreformen gegenüber in der Regel offen seien, sei symptomatisch für die Problematik. Von 30 Grundschulen bieten dort nach Angaben Bruggers nur fünf Schulen den Ganztag an, davon nur eine verpflichtend. Landesweit seien es 36 von 500 Ganztagsschulen, in denen Schüler von Klasse eins bis vier von morgens bis spätnachmittags verpflichtend in der Schule sind.

Die große Masse bietet den Eltern die Möglichkeit, ihre Kinder halbtags oder ganztags beschulen zu lassen. Sie müssen sich dabei aber für ein ganzes Schuljahr festlegen. Insgesamt ist etwa jede fünfte Grundschule eine Ganztagsschule. Die grün-rote Landesregierung hatte 2014 noch damit gerechnet, dass sich bis zum Jahr 2023 rund 70 Prozent der Grundschulen zu Ganztagsschulen wandeln.

Hingegen boomt die flexible - aber nicht kostenfreie - Betreuung an Grundschulen mit derzeit laut Brugger landesweit rund 10 000 Gruppen. Der Bildungsexperte schlug vor, eine Erhebung zu den Bedürfnissen der Eltern vorzunehmen.

Überdies wünschten sich die Kommunen eine stärkere Entlastung der Schulleiter, um den Ganztag organisieren und koordinieren zu können. Die Freistellung vom Unterricht von einer Stunde mehr für Schulleiter, die vom Halbtags- auf den Ganztagsbetrieb umstellen, mache den Wechsel wenig attraktiv.