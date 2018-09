Rat von Lehrern: Schulweg mit Erstklässlern vorm Start üben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Vor Beginn des neuen Schuljahres in Baden-Württemberg appellieren Lehrer an Eltern, den Schulweg mit ABC-Schützen vorher mehrmals abzulaufen. "Erstklässler sollten in Begleitung den Weg zur Schule zu Fuß (!) üben, damit Mama später nicht mit dem Auto bis vor die Klassenzimmertür fahren muss", teilte der Verband Bildung und Erziehung (VBE) am Sonntag in Stuttgart mit. Am 10. September beginnt im Südwesten nach den Sommerferien wieder die Schule.

Eltern sollten den Weg zur Schule an mehreren Tagen mit ihren Kindern gemeinsam gehen, betonte der VBE. "Mami-Taxi" fördere hingegen weder die Selbstständigkeit des Nachwuchses noch die Kommunikation der Schüler untereinander. Schulen beklagen immer wieder, dass zu Unterrichtsbeginn das Schulgelände von Elternautos zugeparkt werde und Kinder so wegen der schlechten Sichtverhältnisse zusätzlich gefährdet seien.