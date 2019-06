"Mammut-Aufgabe" Schulsanierung: Kommunen fordern Mittel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Das Land muss nach Überzeugung des Städtetags den Milliarden-Sanierungsstau an den Südwestschulen weiter abbauen. "Das Sanierungsprogramm hat bislang Investitionen von zwei Milliarden Euro ausgelöst. Das ist ein sehr guter Start", sagte der Bildungsdezernent des Kommunalverbandes, Norbert Brugger, der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Aber notwendig sei eine dauerhafte Förderung, um weiteren Bedarf in dieser Größenordnung abzudecken. Die "Mammut-Aufgabe" umfasse die Sanierung undichter Fenster und Dächer sowie veralteter Elektrik und Heizsysteme.