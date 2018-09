GEW: Landesregierung muss mehr gegen Lehrermangel tun

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Landesregierung muss nach Ansicht der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) deutlich mehr gegen den Lehrermangel und Unterrichtsausfall im Südwesten tun. Die Landesvorsitzende Doro Moritz erinnerte am Mittwoch in Stuttgart daran, dass allein an den rund 2400 Grundschulen etwa 500 Stellen unbesetzt geblieben seien. Insgesamt sind nach den Zahlen der GEW (Stand: Juli) rund 1500 Stellen an den allgemeinbildenden und beruflichen Schulen im Südwesten noch frei gewesen, weil keine Lehrer für die Stellen gewonnen werden konnten. "Das ist ein beträchtlicher Mangel", sagte Moritz.

An diesem Montag beginnt für rund 1,5 Millionen Kinder das neue Schuljahr. Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) will an diesem Donnerstag ihre Zahlen dazu bekanntgeben, wie viele der etwa 5500 zu besetzenden Stellen in den Schulen wirklich vakant bleiben.