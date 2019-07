Eisenmann appelliert: Kein Schulschwänzen für frühen Urlaub

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Eltern sollten nach den Worten von Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) ihre Kinder nicht vorzeitig aus der Schule nehmen, um früher in den Urlaub starten zu können. "Wenn Eltern sagen, ich entscheide, wann mir Schule passt oder nicht, vermitteln sie ihren Kindern dadurch auch den Eindruck, dass Schule nicht so wichtig ist", sagte Eisenmann der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. "Das ist fatal. Dafür habe ich kein Verständnis."

Die Sommerferien beginnen für Baden-Württemberg in diesem Jahr ausnahmsweise an einem Montag. Die Zeugnisse müssen nach Angaben des Kultusministeriums an einem der letzten sieben Unterrichtstage ausgegeben werden - an vielen Schule war dies vor dem letzten Schultag. Die Verlockung könnte mancherorts also groß sein, die Kinder an diesem Freitag die Schule schwänzen zu lassen.

Eisenmann betonte: "Es ist wichtig, dass Eltern ihren Kindern Respekt gegenüber der Institution Schule vorleben." Viele Schulen machten am letzten Schultag tolle Projekte für die Schüler. Werden Eltern dabei erwischt, dass sie ihre Kinder für den Urlaubsstart die Schule schwänzen lassen, drohen Bußgelder. Diese können - je nach Kommune - mehrere Hundert Euro betragen.