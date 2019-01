Investitionsstau in Schulen größeres Problem als Vandalismus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Schimmel in Toiletten, zugige Fenster, uralte Computer: Viele Schulen in Mecklenburg-Vorpommern stecken im Investitionsstau. Auf 1,5 Milliarden Euro schätzt die Linke im Landtag den Bedarf und beruft sich dabei auf den Städte- und Gemeindetag. Die Landesregierung hat angekündigt, in dieser Wahlperiode, die noch bis 2021 dauert, 325 Millionen Euro in den Neubau und die Sanierung von Schulen zu investieren - 129 Schulbauprojekte werden dem Bildungsministerium zufolge gefördert. Zusammen mit den Eigenanteilen der Schulträger soll so mehr als eine halbe Milliarde Euro investiert werden.

Ist eine Schule modern hergerichtet, gehen die Schüler meist pfleglich damit um, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. "Je neuer das Gebäude, desto weniger Probleme gibt es mit Schmierereien oder Zerstörung", sagte der Sprecher der Stadt Stralsund, Peter Koslik. Dieses Bild zeigt sich vielerorts - die Schäden durch Vandalismus an den Schulen sind nach Auskunft der Behörden meist gering.