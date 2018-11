Projekt für Statistik an Schulen startet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rostock (dpa/mv) - Das Statistikportal Statista hat in Rostock ein Pilotprojekt für Schulen gestartet, durch das Schüler Zugriff auf die Datenbanken des Unternehmens bekommen sollen. "Statista für Schulen" startete am Freitag an der Medizinischen Akademie Rostock als bundesweit erster Einrichtung, teilte Statista mit. An der Schule werden unter anderem Heilerziehungspfleger, Erzieher und Kranken- und Altenpfleger ausgebildet. Das Projekt soll den Angaben zufolge helfen, Medienkompetenz digitale Lehrangebote an den Schulen ausgebaut werden, um die Diskrepanz zu den Hochschulen zu minimieren, an denen diese bereits stärker etabliert seien.