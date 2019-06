Schüler pendeln zwischen Hessen und Bayern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden/München (dpa/lhe) - Nicht nur in der Arbeitswelt sind Pendler länderübergreifend unterwegs, auch Schüler führt der Weg zuweilen aus ihrem Bundesland: Rund 1300 Kinder und Jugendliche von allgemeinbildenden Schulen mit Wohnsitz in Bayern gehen derzeit in Hessen zur Schule, wie das Hessische Kultusministerium in Wiesbaden auf Anfrage mitteilte. Im Gegenverkehr ist der Zustrom nicht so kräftig. Aus Grund, Mittel- und Realschulen sowie Gymnasien pendeln knapp 470 Schüler mit Wohnsitz in Hessen nach Bayern. Dies erklärte das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus auf Anfrage in München.