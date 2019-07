Piazolo schafft 1200 neue Stellen für Lehrer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Bayerns Schulminister Michael Piazolo (Freie Wähler) will im kommenden Schuljahr knapp 1200 neue Stellen für Lehrkräfte schaffen. Insgesamt würden damit rund 4900 Lehrer neu eingestellt, um etwa wegen Pensionierungen frei werdende Stellen nachzubesetzen, sagte Piazolo am Montag in München. Die meisten Stellen entfallen auf Grundschulen, wo derzeit zwei Drittel der Lehrer in Teilzeit arbeiteten.

Mit den neuen Stellen solle unter anderem eine bessere individuelle Förderung für Schüler geschaffen werden, zudem solle der Bereich Digitalisierung in den Schulen besser zur Geltung kommen. Im vergangenen Schuljahr arbeiteten laut Zahlen des Kultusministeriums knapp 154 000 Lehrer an Bayerns Schulen.