München (dpa/lby) - Rund eine Million Schüler in Bayern erhalten am heutigen Freitag ihre Zwischenzeugnisse zum Ende des ersten Schulhalbjahres. Die Zwischenzeugnisse gibt es an allen bayerischen Mittel- und Realschulen sowie an Gymnasien. Sie werden immer Mitte Februar ausgestellt.

In den bayerischen Grundschulen bekommen häufig nur die Viertklässler ein Zwischenzeugnis. Für Schüler der Klassen 1 bis 3 gibt es in diesem Fall stattdessen ein dokumentiertes Lernentwicklungsgespräch.