Deutschen Schulpreis: Kurfürst-Moritz-Schule im Finale

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Die Kurfürst-Moritz-Schule aus Moritzburg hat es als einzige Schule aus Sachsen in die Endrunde des Deutschen Schulpreises geschafft. Wie das Kultusministerium am Mittwoch mitteilte, sei die Oberschule damit eine von 15 Schulen im Rennen um den Hauptpreis. Eine Expertenjury hatte die Moritzburger Einrichtung nach einem Besuch vor Ort in die engere Auswahl für die insgesamt sechs Preise genommen. Insgesamt sind 14 Schulen aus acht Bundesländern und eine deutsche Schule in Bolivien für den diesjährigen Schulpreis nominiert. Der Hauptpreis ist mit 100 000 Euro dotiert, fünf weitere Preisträger erhalten jeweils 25 000 Euro. Der Preis wird am 5. Juni in Berlin im Beisein von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) verliehen.