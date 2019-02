Fußball und Buch: Projekt soll Jungs für Lesen begeistern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Ein Projekt namens "kicken & lesen" soll in Rheinland-Pfalz Schüler für das Schmökern begeistern. Am Freitag wird es Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) an der Integrierten Gesamtschule im rheinhessischen Oppenheim vorstellen. Das Projekt will die Themen Fußball und Lesen miteinander verbinden und vor allem Jungen der fünften und sechsten Klassen für den Griff zum Buch gewinnen. Mit im Boot ist die Stiftung Lesen. Die betont, bei Kindern nehme das Interesse an Büchern und Lesen vom Übergang der Grundschule zur weiterführenden Schule ab. Dieser Leseknick sei bei Jungen stärker ausgeprägt als bei Mädchen.

Auch der Fachreferent für den Sekundarbereich beim Verband Bildung und Erziehung (VBE) Rheinland-Pfalz, Frank Handstein, sagte: "Jungs sind eher auf Bewegung und Action getrimmt. Mädchen könnten sich noch eher auf ruhige, eigenkreative Tätigkeiten einlassen."