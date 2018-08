Fast jeder fünfte Schüler an Realschulen wählt Französisch

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Knapp 11 500 Schüler in Rheinland-Pfalz haben an der Realschule Plus Französisch als zweite Fremdsprache gewählt. Dies entspricht einem Anteil von etwa 17 Prozent aller Schüler an den Realschulen Plus, wie aus einer Antwort des Bildungsministeriums auf eine Anfrage der FDP hervorgeht. Französisch steht an den Realschule Plus als ein Wahlpflichtfach zur Auswahl, das von der sechsten bis zur zehnten Klasse belegt wird. Insgesamt haben im Schuljahr 2017/18 laut Bildungsministerium etwa 80 000 Schüler diesen Schultyp besucht.