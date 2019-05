12 384 Grundschüler sind an der Realschule plus angemeldet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - 12 384 Grundschüler werden voraussichtlich im kommenden Schuljahr an einer Realschule plus weiter lernen. Das sind 156 mehr als derzeit in den fünften Klassen dieser Schulform, wie die Sprecherin des Bildungsministeriums in Mainz, Sabine Schmidt, der Deutschen Presse-Agentur sagte. In der Realschule plus können die Schüler zwei Abschlüsse ablegen: die Berufsreife nach erfolgreichem Besuch der 9. Klasse und den qualifizierten Sekundarabschluss I nach der 10. Klasse.

Auf ein Gymnasium werden 2019/2020 rund 15 075 Schüler gehen, derzeit lernen rund 15 760 Fünfklässler an dieser Schulform. Für eine Integrierte Gesamtschule (IGS) sind 5884 Grundschüler angemeldet. Das sind drei weniger als in den derzeitigen fünften Klassen der IGS.