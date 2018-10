Schulunterricht fällt nach Bombendrohung aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Wegen einer Bombendrohung ist an zwei Magdeburger Schulen am Montag der Unterricht ausgefallen. Am Freitag habe eine junge weibliche Stimme telefonisch für Montag eine Drohung für den Schulkomplex mit Grund- und Sekundarschule in der Magdeburger Altstadt ausgesprochen, sagte ein Polizeisprecher. Eine Suche habe keine Hinweise auf eine tatsächliche Gefahr ergeben, aus Sicht der Polizei hätte der Unterricht stattfinden können. Die Schulleitung habe anders entschieden. In einer anderen Schule, die ebenfalls eine Drohung erhalten hatte, wurde der Unterricht laut dem Polizeisprecher am Montag durchgeführt.