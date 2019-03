Schüler sollen Berufe bei Praxis-Lerntagen kennenlernen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Viele Sekundar- und Gemeinschaftsschüler können vom kommenden Schuljahr an regelmäßig in den Alltag von Betrieben reinschnuppern. Mit einem Pilotprojekt will das Bildungsministerium sogenannte Praxis-Lerntage testen. Rund 50 Sekundar- und Gemeinschaftsschulen interessieren sich für das Projekt, wie Ministeriumssprecher Stefan Thurmann am Mittwoch sagte. Die Lerntage sollen in der 8. und 9. Klasse eingeführt werden. Geplant ist, dass die Schüler alle zwei Wochen einen Tag lang in einem Betrieb mitarbeiten. Jedes halbe Jahr soll ein neues Unternehmen seine Türen für die Jugendlichen öffnen. Zuerst hatte MDR Aktuell berichtet.