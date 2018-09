Sachsen-Anhalt schreibt 200 weitere Lehrerstellen aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Mit dem Ziel für 1000 neue Lehrer in diesem Jahr hat Sachsen-Anhalt 200 weitere Stellen ausgeschrieben. Die Suche läuft bis zum 19. September, wie das Bildungsministerium am Montag mitteilte. Die meisten neuen Kollegen werden an Sekundarschulen (55), Förderschulen (43) sowie Grundschulen (42) gesucht. An diesen Schulformen ist der Bedarf einem Gutachten zufolge in den kommenden Jahren auch am größten. An Gymnasien sind hingegen nur sieben Stellen im Topf. Zum zweiten Mal schrieb das Ministerium besonders schwer besetzbare Stellen, hauptsächlich in ländlichen Regionen, mit einer zeitlich befristeten Zulage aus. Dieses Mal sind es 36 Posten.

Bisher wurden bereits 750 neue Kolleginnen und Kollegen gefunden. Mit der Einstellungsoffensive soll der Lehrermangel an vielen Schulen eingedämmt werden. In der größten Runde im Sommer waren 610 Stellen zu vergeben, 420 Kollegen konnten gefunden werden. Jeder Vierte war Seiteneinsteiger ohne klassisches Lehramtsstudium. "Jede Stelle, die besetzt werden kann, hilft einer ganz konkreten Schule im Land bei den täglichen Herausforderungen", erklärte Bildungsminister Marco Tullner (CDU). Er sei überzeugt, dass die 1000 Lehrkräfte gefunden werden. Neben der jetzigen Runde sei noch eine im November geplant.