Sachsen-Anhalt plant Schulpartnerschaft mit Danzig

Danzig/Magdeburg (dpa/sa) - Sachsen-Anhalt will mit Danzig eine Schulpartnerschaft aufbauen. Eine bilinguale Schule in der polnischen Stadt an der Ostsee soll mit einem sachsen-anhaltischen Gymnasium kooperieren, sagte ein Sprecher des Bildungsministeriums am Freitag in Magdeburg. Die Schirmherrschaft wollen Bildungsminister Marco Tullner (CDU) und die deutsche Generalkonsulin in Danzig und Ex-FDP-Landeschefin Cornelia Pieper übernehmen. Details zu den Plänen und welche Schule mit den Danzigern verknüpft werden soll, ließ der Sprecher zunächst offen.

Die Idee ist Teil einer Vereinbarung, den Jugendaustausch zwischen Sachsen-Anhalt und Polen weiter auszubauen, hieß es. Tullner war mehrere Tage nach Danzig gereist, um die Pläne zu besprechen. "Wir leben in politisch turbulenten Zeiten, in denen politische Abschottung und EU-Skepsis europaweit zunehmen", erklärte er nach seiner Rückkehr. "Diesen Entwicklungen wollen wir gemeinsam mit unseren polnischen Partnern etwas entgegensetzen."

So sollen künftig mehr Studienfahrten in die Gedenkstätte des nationalsozialistischen Vernichtungslagers Treblinka organisiert und mit Museumsbesuchen in Danzig zum Zweiten Weltkrieg sowie zur Rolle der Solidarnosc-Bewegung für die politische Wende 1989 verbunden werden.