Schulklassen aus und Bremen beim Kika-Quiz

Erfurt/Bremen (dpa/lni) - Vier Schulklassen aus Bremen und Niedersachsen sind in diesem Jahr bei der Quiz-Show des Kinderkanals (Kika) "Die beste Klasse Deutschlands" dabei. Aus Bremen hat es die Klasse 6C des Ökumenischen Gymnasiums Bremen unter die Wettbewerber geschafft. Aus Niedersachsen treten die 6F2 vom Gymnasium Melle, die 6A vom Gymnasium am Bötschenberg in Helmstedt und die 7C vom Alten Gymnasium in Oldenburg an. Unter 1200 Bewerberklassen der Jahrgangsstufen 6 und 7 schafften sie es in die Sendung, wie der Kindersender von ARD und ZDF in Erfurt mitteilte.

Die Produktion der 21-teiligen Quiz-Show mit Moderator Malte Arkona und prominenten Gästen beginnt im März. Die Klassen müssen drei Shows für sich entscheiden. Die Schülerinnen und Schüler beantworten dabei knifflige Fragen und Experimente aus Wissensbereichen wie Natur und Umwelt, Sport, Musik, Erdkunde sowie Essen und Trinken. Teamgeist und Allgemeinbildung sind vor der Kamera gefragt.

Zum Auftakt kämpft jede Klasse für die Qualifikation für das Wochenfinale. Die Sieger der vier Wochenfinal-Shows kommen ins Superfinale. Der Hauptgewinn ist eine fünftägige Reise für die ganze Klasse nach Athen. Von Mai an ist die zwölfte Staffel beim Kika zu sehen, das Erste zeigt das Superfinale im Juni.