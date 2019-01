Defekte Heizungen lassen Schulunterricht ausfallen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Angesichts ausgefallener Heizungen in Schulen beklagt der Landeselternrat mangelnde Investitionen der Schulträger in die Gebäude. "Wir erkennen, dass der Investitionsstau an Schulen ein bisschen zunimmt", sagte der Vorsitzende des Landeselternrats Niedersachsen, Mike Finke. In den vergangenen Woche war an verschiedenen Schulen Niedersachsens der Unterricht wegen defekter Heizungen ausgefallen - so zum Beispiel an der IGS Süd in Langenhagen bei Hannover, der Hagenberg-Grundschule in der Göttinger Weststadt oder bereits im November an der Grundschule Eicken-Bruche in Melle (Kreis Osnabrück). Eine landesweite Statistik über diese Schulausfälle gibt es nicht. Dem für die Schulen zuständigen Dezernenten der Landesschulbehörde würden die Ausfälle zwar gemeldet, sie würden aber nicht zentral erfasst, sagte ein Behördensprecher.