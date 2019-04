Abi-"Mottowoche": Polizei fährt verstärkt Streife

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Köln (dpa/lnw) - Während der an diesem Montag beginnenden "Mottowoche" der Abiturienten will die Kölner Polizei an Gymnasien verstärkt Streife fahren. Auch Zivilbeamte sollten im Umfeld der "relevanten Schulen" im Einsatz sein, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Auf Wunsch würden Polizisten auch zu Beratungsgesprächen mit Schülern und Lehrern in die Schulen kommen. "Das sind reine Vorsichtsmaßnahmen", betonte der Sprecher. Es gebe keine Hinweise darauf, dass Abi-Streiche aus dem Ruder laufen könnten.

Im Jahr 2016 war es in Köln während der "Mottowoche" zu Randale und Gewalt mit Schwerverletzten gekommen. Damals waren rivalisierende Gruppen verschiedener Gymnasien aufeinander losgegangen.

Bei der "Mottowoche" nutzen die Abiturienten ihre letzten Schultage vor den Prüfungen vielerorts für Aktionen und kommen verkleidet zur Schule.