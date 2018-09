Prien will Gesundheitsmanagement für Lehrer verbessern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) will die gesundheitlichen Belastungen von Lehrern reduzieren. So solle eine Konzept für ein besseres Gesundheitsmanagement erarbeitet werden, kündigte Prien am Mittwoch in Kiel im Landtag an. Grundlage seien die Ergebnisse einer Umfrage Ende 2017, bei der rund 30 000 Lehrkräfte und schulische Assistenzkräfte angeschrieben worden waren. Die Rücklaufquote über alle Schularten betrug etwa 30 Prozent (9061 Fragebögen). Im Jahr 2019 ist ein Kongress "Gesunde Schule" geplant. Wichtige Ergebnisse waren bereits im Frühjahr veröffentlicht worden. Als Hauptprobleme nannten mehr als 70 Prozent aller Lehrer Lärm, 62 Prozent Termin- und Leistungsdruck.