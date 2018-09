Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Schleswig-Holstein will Schulen in sozial schwierigen Lagen ab dem Schuljahr 2019/20 besser unterstützen und mit zusätzlichen Ressourcen ausstatten. "Mit dem "Bildungsbonus" sollen Nachteile ausgeglichen und die Qualität des Unterrichts verbessert werden", kündigte Bildungsministerin Karin Prien (CDU) am Dienstag in ihrer Einladung zu einer Fachtagung am 12. September in der Kieler Universität an. Die Landesregierung stellt für das Projekt ab 2019 jährlich mehrere Millionen Euro zur Verfügung - ab 2022 sind es jährlich zehn Millionen Euro.

Erste Eckpunkte des Konzeptes sollen auf der Fachtagung diskutiert werden. Dabei geht es auch um die Frage, wie das Geld so verwendet wird, dass jedes Kind eine gerechte Chance erhält. Experten werden über Förderprogramme in Hamburg und Berlin berichten als Hilfe für die Ausgestaltung des schleswig-holsteinischen Projektes.

Prien hat angekündigt, mit dem Bildungsbonus sollten vor allem an Grundschulen und Gemeinschaftsschulen in sozialen Brennpunkten vermehrt gebundene Ganztagsschulen eingerichtet werden können. Ein Schul-Sozialatlas solle helfen, jene Schulen zu bestimmen, die Geld erhalten sollen. "Das können Schulen sein mit vielen Kindern mit Migrationshintergrund oder einem hohen Anteil an Eltern, die Hartz IV bekommen - oft ist es beides", sagte die Ministerin. Kriterien könnten auch die Quote an Schulabbrechern sein oder das Abschneiden bei den Lernstand-Vergleichsarbeiten. "Ein wesentlicher Aspekt könnte auch der Bildungshintergrund der Eltern sein", so die Ministerin.