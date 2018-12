Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kassel (dpa/lhe) - Demo statt Unterricht: Mehrere hundert Schüler haben in Kassel am Dienstagmorgen gegen marode Schule protestiert. Die Jungen und Mädchen zogen vom Rathaus durch die Innenstadt. Die Polizei sprach von zunächst 200 Teilnehmern. Auf Plakaten war unter anderem zu lesen: "All I want for Christmas ist Bildung" und "Saniert unsere Schulen!"