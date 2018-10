Viele Lehrer in Niedersachsen arbeiten länger als erlaubt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - In Niedersachsen arbeiten viele Lehrer im Schnitt länger als eigentlich erlaubt. Das ist eines der Ergebnisse einer Arbeitszeit-Analyse im Auftrag des Kultusministeriums, die ein zwölfköpfiges Expertenteam am Dienstag in Hannover vorgelegt hat. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) stellte kurzfristig Konsequenzen in Aussicht, darunter das Streichen einiger Formulare, die Lehrer ausfüllen müssen. Außerdem soll die Arbeitszeitverordnung überarbeitet werden. Ein Gremium mit Vertretern von Gewerkschaften und Lehrerverbänden soll nun Vorschläge für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen an den Schulen erarbeiten.