Neugefasster Erlass: Berufsorientierung für Schüler stärken

Hannover (dpa/lni) - Der Unterricht an Niedersachsens allgemeinbildenden Schulen der Sekundarstufe I und II soll stärker als bisher eine berufliche Orientierung bieten. Ein am Dienstag vorgestellter neugefasster Erlass des Kultusministeriums sieht mindestens 25 Praxistage an Gymnasien und Integrierten Gesamtschulen vor. Bisher gab es verpflichtend nur das Schülerbetriebspraktikum als Blockveranstaltung mit mindestens zehn Schultagen. "Wir wollen den jungen Menschen unnötige Frustrationserlebnisse durch Ausbildungs- oder Studienabbrüche ersparen", sagte Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Dienstag in Hannover.