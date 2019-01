Landesschülerrat: kostenlose Schulbeförderung für alle

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Der niedersächsische Landesschülerrat fordert eine kostenlose Beförderung zur Schule auch für Oberstufen- und Berufsschüler. "Jeder Politiker wirbt damit, dass Bildung kostenlos sein muss - aber der Weg zur Schule und zurück gehört dazu", sagte der Vorsitzende des Landesschülerrates, André Brinkmann, der Deutschen Presse-Agentur in Hannover. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) müsse sich dafür einsetzen, dass die Vereinbarung im Koalitionsvertrag schneller umgesetzt werde, eine schrittweise Einführung des kostenfreien Transports für ältere Schüler anzustreben. Tonne will am Mittwoch (10.45 Uhr) einen Ausblick auf das zweite Schulhalbjahr geben.