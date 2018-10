Hilfe für 20 Brennpunktschulen in Niedersachsen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - 20 Brennpunktschulen in Niedersachsen bekommen künftig Hilfe vom Land. Gefördert werden laut Kultusministerium acht Schulen in Hannover, sechs in Salzgitter und je drei in Wilhelmshaven und Delmenhorst. Sie liegen in Gegenden, in denen viele Arbeitslose leben und Familien, die auf Sozialleistungen angewiesen sind. Geplant ist, dass jede dieser Schulen im Schnitt wöchentlich 15 Lehrerstunden zusätzlich bekommt. Dies soll dazu beitragen, dass der Abschluss an diesen Schulen künftig weniger stark von der sozialen Herkunft der Schüler abhängt. Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) stellt "Schule Plus" heute in Hannover vor. Das Projekt läuft zunächst bis zum Ende des nächsten Schuljahres.