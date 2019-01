Ausbau des Islamunterrichts zieht sich in die Länge

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Der Ausbau des islamischen Religionsunterrichts in Niedersachsen stockt, weil derzeit noch nicht genügend Lehrkräfte zur Verfügung stehen. Daher könne der Unterricht noch nicht an allen Schulen mit einem entsprechenden Anteil muslimischer Schüler unterrichtet werden, teilte das Kultusministerium in Hannover mit. An der Universität Osnabrück studiere aber eine wachsende Zahl junger Menschen das Fach, so dass die Zahl ausgebildeter Lehrer in den kommenden Jahren erheblich steigen wird, heißt es beim Institut für Islamische Theologie. Das Interesse an dem Fach steige auch dank klarer Regeln zugunsten des Tragens von Kopftüchern durch Lehrerinnen.