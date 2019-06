Schulbehörde fordert Streichung der Anti-AfD-Klausel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Nach Aufforderung der Schulbehörde hat eine für Hamburger Schulen und Kitas tätige Personalservice-Agentur eine Anti-AfD-Klausel aus ihren Honorarverträgen gestrichen. Er sei der Aufforderung nachgekommen, obwohl er dies für rechtlich fragwürdig halte, sagte der Geschäftsführer der Lernzeit Schulpersonal-Service GmbH, Wolfhard Westphal, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Zugleich äußerte er Unverständnis über die Haltung der Schulbehörde. Die AfD-Bürgerschaftsfraktion, die der Behörde zuvor mit rechtlichen Schritten gedroht hatte, zollte Schulsenator Ties Rabe hingegen "Respekt für sein konsequentes und rechtssicheres Vorgehen".

Streitpunkt war eine Klausel in den Verträgen der Agentur mit den Honorarkräften, in der es unter dem Punkt "Krankheiten, Vorstrafen, Mitgliedschaften" hieß: "Der KL (Kursleiter, Anmerkung der Redaktion) erklärt, dass er keiner anti-demokratischen Organisation (NPD, AfD, AKP u.ä.) oder einer Sekte (Scientology u.ä.) angehört." Die von der Agentur vermittelten Fachkräfte werden vor allem in der Ganztagsbetreuung eingesetzt.

Die AfD sah darin einen Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz. Fraktionschef Alexander Wolf lobte jetzt das Einschreiten des Senators, "um eine weitere Diskriminierung von AfD-Mitgliedern an Hamburger Schulen zu stoppen". Einmal mehr zeige sich, "dass unser Info-Portal "Neutrale Schulen Hamburg" dazu beiträgt, grobe Missstände aufzudecken und diese - ganz ohne ein Anprangern von Lehrern oder anderen Personen - zu beseitigen." Den Hinweis auf die Klausel hatte die Fraktion über ihr umstrittenes Meldeportal erhalten.

Westphal hält den Ausschluss von Mitgliedern der nach seiner Ansicht "fremdenfeindlichen Partei" für rechtens. Bei der Auswahl der Honorarkräfte sei für ihn wesentlich, "dass der Kursleiter empathisch und vorurteilsfrei allen Schülern - gleich welcher Nationalität, Hautfarbe oder kulturellem Hintergrund - zugewandt auftritt". Fast die Hälfte der Hamburger Schüler habe einen Migrationshintergrund. Ausländerfeindlichkeit sei aber "der Kitt, der diese Partei zusammenhält", sagte Westphal. Ein Ausschluss von AfD-Mitgliedern sei daher durch den in Paragraf 8 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes formulierten Ausnahmetatbestand gedeckt.

Die Schulbehörde hätte nach seinem Dafürhalten auch gar nicht einschreiten müssen, sondern eine gegebenenfalls von der AfD angestrengte gerichtliche Klärung abwarten können. "Man kann ja auch mal Haltung zeigen", sagte er. Schon in einer Stellungnahme an die Behörde hatte er deutlich gemacht, dass es für es politisch keinen Sinn mache, "nach dem Ärger mit der Ida-Ehre-Schule wiederum ohne Not über das AfD-Stöckchen zu springen."

Im März war die Schulbehörde nach Hinweisen der AfD auf angeblich linksextremistische Umtriebe an der Ida-Ehre-Schule eingeschritten, ohne sich zuvor mit der Schulleitung beraten zu haben. Rabe war deshalb heftig kritisiert worden.