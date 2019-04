Linke fordert Rücktritt von Hamburgs Schulsenator Rabe

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Im Zusammenhang mit dem Streit um eine angebliche linksextreme Unterwanderung der Ida-Ehre-Stadtteilschule hat die Linke den Rücktritt von Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) gefordert. Rabe habe sich "übereifrig zum Erfüllungsgehilfen der rechtsextremen AfD gemacht", über deren umstrittenes Meldeportal die Hinweise gekommen waren, sagte die bildungspolitische Sprecherin der Linksfraktion, Sabine Boeddinghaus, am Mittwoch.

Rabe habe aber nicht nur "ein skandalöses Verhalten gegen die Ida-Ehre-Schule" gezeigt. Die Linke kritisierte auch die Rolle der Schulbehörde bei einem Auftritt des AfD-Fraktionsvorsitzenden Alexander Wolf an der nahe gelegenen Helene-Lange-Schule. Aus einer aktuelle Anfrage ihrer Fraktion gehe hervor, dass die Schulbehörde "sehr wohl vollumfänglich für die Entsendung des AfD-Fraktionsvorsitzenden Alexander Wolf als vermeintlichem Experten für Menschenrechte und Extremismus an die Helene-Lange-Schule verantwortlich ist", sagte Boeddinghaus. "Dieser Schulsenator ist in jeder Hinsicht untragbar. Jetzt kann nur noch sein Abtritt den Weg zur Erneuerung einer vertrauensvollen, demokratischen Bildungslandschaft in Hamburg ebnen."

Ein Sprecher der Schulbehörde hatte zunächst bestritten, Wolf, der als Gründer des umstrittenen AfD-Meldeportals für Schulen gilt, vermittelt zu haben. Später räumte er ein, dass die Behörde im Rahmen eines Projekttages eine "koordinierende Funktion" zwischen Schulen und Politikern aus Senat und Bürgerschaft übernommen habe.

Rabe steht in der Kritik, seit die Schulaufsicht nach einer Kleinen Anfrage der AfD, in der auf Aufkleber der linksextremen "Antifa Altona Ost" im Oberstufengebäude der Schule hingewiesen worden war, noch in den Frühjahrsferien einschritt und die Sticker als Verstoß gegen das Neutralitätsgebot an Schulen entfernen ließ. Laut Schulleitung waren die Aufkleber im Rahmen eines Oberstufenprojekts angebracht worden.