Hamburg schafft bis zu 15 000 Mikrocomputer für Schüler an

Hamburg (dpa/lno) - Hamburg will bis zu 15 000 Mikrocomputer für die Schule anschaffen. Damit können Schüler etwa Programmieren lernen. Für den Kauf stellte Schulsenator Ties Rabe (SPD) 250 000 Euro bereit, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte. Zuvor hätten Schülerinnen und Schüler an 20 Hamburger Schulen zwei Jahre lang die Mikrocomputer mit Erfolg getestet.

Die Schulen bekommen deshalb die Möglichkeit, schon für das laufende Schuljahr Mittel für die Anschaffung der winzigen, aber leistungsfähigen Computer zu beantragen. Die Hälfte des Preises ab rund 35 Euro pro Computer finanziert die Schulbehörde direkt, die andere Hälfte finanzieren die Schulen aus ihrem Budget für Unterrichtsmittel. "Ich möchte, dass alle Hamburger Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit bekommen, an einem einfachen und robusten Mikrocomputer das Programmieren zu lernen", sagte Rabe.