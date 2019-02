Deutschlands beste Schülerzeitungen ausgezeichnet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa) - Die besten Schülerzeitungen Deutschlands sind am Freitag in Hamburg gekürt worden. Insgesamt können sich 37 junge Redaktionen über Auszeichnungen in den Kategorien Grundschulen, Förderschulen, Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien und berufliche Schulen freuen, wie der Verein Jugendpresse Deutschland mitteilte. Außerdem vergab eine Jury 14 Sonderpreise. 1900 Zeitungen hatten sich beworben. "Lologramm, Schilly-Schote, Hilde oder Kunterbunte Schatztruhe - an Kreativität fehlt es den Schülerzeitungen schon bei der Namensgebung nicht", hieß es. Der Schülerzeitungswettbewerb der Länder findet seit 2004 unter dem Motto "Kein Blatt vorm Mund" jährlich statt. Den Preisträgern winken Geldpreise, Workshops und eine Einladung in den Bundesrat nach Berlin.