321 Lehrerstellen in Hamburg noch unbesetzt

Hamburg (dpa/lno) - Eine Woche vor Beginn des neuen Schuljahres sind in Hamburg noch 321 Lehrerstellen unbesetzt. Die Schulbehörde verwies jedoch am Donnerstag darauf, dass dies ein tagesaktueller Stand sei, der sich ständig ändern könne. In der Hansestadt sind die Schulen selbst für die Personaleinstellung verantwortlich. Die 321 unbesetzten Stellen entsprechen gut zwei Prozent der insgesamt gut 14 700 Lehrerstellen in Hamburg. Nach Angaben einer Behördensprecherin sind jedoch nur 68 Prozent der Vollzeitstellen direkt für den Unterricht vorgesehen. Die mehr als 4700 restlichen Stellen würden von den Schulen für Doppelbesetzungen, Förderstunden, Ganztagsangebote und schulinterne Verwaltungsaufgaben frei gehalten.