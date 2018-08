Ausstellung zur Alphabetisierung in Halle öffnet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Eine neue Ausstellung zur Alphabetisierung ist von heute an in Halle zu sehen. Auf acht großen Tafeln werde die Geschichte von Herrn M. auf seinem Weg zum Lernen erzählt, teilte das Bildungsministerium in Magdeburg mit. Zudem gibt es Informationen zur Alphabetisierung. Die Schau ist den Angaben zufolge zunächst im Landesverwaltungsamt zu sehen und soll anschließend weiter wandern. Nach Angaben der Landesnetzwerkstelle Alphabetisierung und Grundbildung gibt es in Sachsen-Anhalt rund 200 000 funktionale Analphabeten im erwerbsfähigen Alter.