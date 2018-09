Studie: Mehr Schüler auf Förderschulen als im Bundesschnitt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gütersloh (dpa/sn) - In Sachsen besuchen mehr Schüler separate Förderschulen als im Bundesschnitt. Das geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Studie der Bertelsmann-Stiftung in Gütersloh hervor. Im Schuljahr 2016/17 gingen danach 5,72 Prozent der Schüler auf separate Förderschulen. Das liegt deutlich über dem Bundesschnitt von 4,34 Prozent.

Es sind allerdings in Sachsen deutlich weniger als noch im Schuljahr 2008/09: Damals gingen noch 6,90 Prozent der Schüler auf separate Förderschulen. Die Studie beruht auf Zahlen der Kultusministerkonferenz.

"Sachsen lag beim Thema Inklusion lange auf den hinteren Rängen", sagte Ina Döttinger von der Bertelsmann-Stiftung. Das Bundesland habe sich in den vergangenen Jahre aber deutlich verbessert. Es sei aber noch Luft nach oben. Inklusive Bildung meint, dass Schüler mit und ohne Behinderungen gemeinsam in einer Regelschule lernen.