Trinkwasser im Handumdrehen: Schüler gewinnen Gründerpreis

Geisenheim (dpa/lhe) - Mit der Idee für ein einfaches und effektives Reinigungssystem für Trinkwasser hat ein Team aus dem Rheingau den Deutschen Gründerpreis für Schüler gewonnen. Die Auszeichnung ging am Dienstagabend in Hamburg an die fünf Mitglieder des Teams "Luvaq" der Internatsschule Schloss Hansenberg in Geisenheim, wie die Veranstalter in Hamburg mitteilten.

Der Deutsche Gründerpreis für Schüler wird den Angaben zufolge seit 1999 vergeben. Initiatoren sind das Magazin "Stern", das ZDF, Sparkassen sowie der Autobauer Porsche. Die Sieger erhalten ein mehrtägiges Management- und Persönlichkeitstraining.

Die diesjährigen Gewinner hatten die fiktive Geschäftsidee, mithilfe einer Konstruktion aus einem Plastikbehälter und einer UV-Lampe verunreinigtes Wasser zu entkeimen. Die Reinigungsanlage würde den Angaben zufolge ohne Strom funktionieren - die UV-Lampe wird mit einer Handkurbel betrieben.

Bundesweit hatten in diesem Jahr rund 3500 Schüler in 824 Teams an dem Wettbewerb teilgenommen und einen fiktiven Businessplan erstellt, hieß es in einer Mitteilung. Unter den zehn Siegerteams sind sechs Mannschaften aus Nordrhein-Westfalen. Je ein Team kommt aus Hessen, Bayern, Bremen und Baden-Württemberg.