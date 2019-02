Thüringer Schüler erhalten Halbjahreszeugnisse

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Die meisten Thüringer Schüler gehen an diesem Freitag erwartungsvoll in die Schule: Vor den Winterferien gibt es für 194 000 Mädchen und Jungen an den allgemeinbildenden Schulen im Freistaat Halbjahreszeugnisse. Die Winterferien beginnen am Montag und dauern in diesem Jahr nur eine Woche. Einige Museen, Städte und Organisationen bieten spezielle Ferienangebote, beispielsweise Schloss Friedenstein in Gotha. Für Schüler, die mit ihrem Zeugnis hadern oder nicht so recht wissen, wie sie die Halbjahresnoten ihren Eltern erklären sollen, ist nach Angaben des Bildungsministeriums ein Sorgentelefon geschaltet. Es ist unter der Nummer 0800 0080080 zu erreichen.