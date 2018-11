Schulleiter kritisieren AfD-Briefe an Thüringer Schulen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt/Berlin (dpa/th) - Der Schulleiter-Verband hat weitere Briefe der Thüringer AfD-Fraktion an die Schulen im Land scharf kritisiert. "Ich finde solche Methoden mehr als skurril", sagte Gudrun Wolters-Vogeler, Vorsitzende des Allgemeinen Schulleitungsverbands am Freitag. Die Thüringer AfD-Fraktion hatte bereits im Oktober einen Brief an Schulen geschickt, in dem stand, dass sie das "für den weltanschaulich neutralen Staat besonders hohe Gut der politischen Neutralität gegenwärtig als gefährdet" ansehe.

Vergangene Woche verschickte die Fraktion erneut ein Schreiben, das am Donnerstag beim Thüringer Lehrerverband (tlv) eingegangen war. Darüber hatten mehrere Medien berichtet. Der tlv reagierte mit Kritik: "Offen gesagt, fühlen wir uns genervt", hieß es in einem offenen Antwortbrief des Verbandes an die AfD-Fraktion.