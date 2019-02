Neun Schulen bekommen Extra-Zuschüsse für das Mittagessen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Mehr als ein halbes Jahr nach dem Start eines Förderprogramms für besseres Schulessen sind derzeit neun Schulen in Thüringen an dem Modellprojekt beteiligt. Im laufenden Jahr seien Mittel in Höhe von 925 000 Euro beantragt worden, teilte das Verbraucherschutzministerium auf Anfrage mit. Mit dem Programm, das Mitte vergangenen Jahres begann, soll Essen an 23 Thüringer Schulen bezuschusst werden. Pro Portion gibt das Land 1,30 Euro dazu, werden ausschließlich Bio-Produkte verwendet, sind es 1,80 Euro. Ziel ist eine Qualitätssteigerung des Schulessens.