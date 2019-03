Neue Pläne für Schulgesetz: 51 Schulen im Land betroffen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Mindestschülerzahlen soll es in Thüringen künftig nur für Klassen, nicht wie ursprünglich geplant für die Schulen selbst geben. Darauf haben sich die Fraktionen der Regierungskoalition von Linke, SPD und Grüne am Freitag geeinigt. Von den neuen Vorgaben wären damit nur 51 Schulen im Land betroffen, wie SPD-Bildungspolitiker Thomas Hartung in Erfurt sagte. Die neuen Regeln würden den Vorschlägen des Landkreistages entsprechen.

Bildungsminister Helmut Holter (Linke) sagte, der ursprüngliche Entwurf zum Schulgesetz sei eine Provokation gewesen, "weil wir eine Diskussion wollten". Das novellierte Gesetz soll noch vor der Sommerpause vom Landtag beschlossen werden.