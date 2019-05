Zusätzliche Psychologen und Sozialpädagogen an Schulen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ab August sollen 54 zusätzliche Beratungslehrer und Sozialpädagogen an nordrhein-westfälischen Schulen helfen, Gewalt und Extremismus zurückzudrängen. Das kündigte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Freitag in Düsseldorf an. Zudem sei geplant, die Zahl der Schulpsychologen um 100 aufstocken. Derzeit gibt es in NRW ihren Angaben zufolge knapp 400 Stellen - davon 189 vom Land finanzierte, die übrigen von den Kommunen. Der Lehrerverband Bildung und Erziehung fordert mindestens eine Landesstelle für Sozialarbeit an jeder der rund 6000 Schulen in NRW.

Ein Zehn-Punkte-Plan soll dazu beitragen, dass Kinder ohne Angst vor Gewalt, Diskriminierung oder Mobbing zur Schule gehen können. Dabei soll auch geklärt werden, welche Delikte an Schulen gemeldet werden müssen. Nach Zahlen des Landeskriminalamtes war die Zahl der angezeigten Straftaten an nordrhein-westfälischen Schulen von 2016 auf 2017 um knapp fünf Prozent auf 22 900 gestiegen.

Ein Anlass für verstärkte Gewaltprävention waren auch Amokläufe an Schulen, die in den vergangenen Jahren in Deutschland und anderen Ländern für Erschütterung gesorgt hatten. "Das sind aber absolute Ausnahmen", betonte Gebauer. "Die Schulen in Nordrhein-Westfalen sind sichere Orte."