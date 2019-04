Schulministerin trifft "Fridays for Future"-Aktivisten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Jeden Freitag demonstrieren in NRW tausende Schüler bei "Fridays for Future" und schwänzen dafür die Schule. Heute spricht Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) darüber mit Aktivisten der Bewegung in ihrem Ministerium. "Wir hoffen, wenig über Schulschwänzen zu sprechen, sondern mehr darüber, wie Nachhaltigkeit in den Unterricht eingebunden werden kann", sagte die Sprecherin der Bewegung, Merle Tennie. Die Teilnahme an Schülerstreiks während der Unterrichtszeit dürfe nicht auf Kosten des Schulbesuchs gehen und sei daher unzulässig, heißt es dagegen aus dem Schulministerium.